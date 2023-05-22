Справа Князєва: бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення в спробі підкупу Верховного суду і назвав «замовників»

Бізнесмен Костянтин Жеваго відкидає всі звинувачення в спробі підкупу Верховного суду та його колишнього очільника Всеволода Князєва. Він каже, що замовниками цієї справи є колишні російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

Про це Жеваго розповів в інтервʼю Forbes.

У НАБУ та САП вважають, що Князєв отримав хабар за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго в справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат.

«Я жодного стосунку не маю до цієї справи. Вважаю, що справа компанії Ferrexpo і моє імʼя зʼявилися там, тому що ми працювали з багатьма юристами — нас захищали пʼять чи шість юридичних компаній, і весь юридичний ринок України знав про цю справу й очікував на рішення. Тобто 100% вона дуже багато обговорювалася всюди», — каже Жеваго.

Бізнесмен також зазначає, що не знає, чи має якийсь статус у цій справі. Він готовий співпрацювати зі слідством і надати всю необхідну інформацію.

На плівках НАБУ і САП є голос людини, схожий на Жеваго. Бізнесмен не заперечує, що це може бути він, але для цього потрібно провести експертизу.

«Сказати вам, мій це голос на плівці чи не мій, я зараз не можу. Але допускаю, що це міг бути я, тому що я спілкувався принаймні з усіма пʼятьма компаніями протягом щонайменше останнього року», — пояснив він.

Жеваго також підтвердив, що серед цих компаній була юридична фірма «Горецький та партнери». Її керуючий Олег Горецький теж фігурант справи про хабар, і суд вже обрав йому запобіжний захід.

Що стосується «замовників», то Жеваго вважає, що за цією справою стоять колишні російські власники Полтавського ГЗК, а також бізнесмен Ігор Коломойський.