Голову Верховного суду Всеволода Князєва звільнили з посади

Судді Верховного суду проголосували за дострокове припинення повноважень голови суду Всеволода Князєва, за — 137, проти голосів немає.

Рішення на пленумі 16 травня оголосив голова лічильної комісії Андрій Жук.

Перед цим Князєву висловили недовіру: за — 140 голосів, проти — 2.

15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Бізнесмен нібито домовився з керівником одного з адвокатських обʼєднань передати хабар керівництву суду, щоб вони ухвалювали потрібні рішення. Першу частину хабаря передали 3 травня, а другу — 15 травня. Це зафіксували на гарячому. За даними слідства, у Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші допомагало, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

Що хотів вирішити Жеваго?

У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу акцій недійсним і повернути їх собі. Проте суд відмовив колишнім акціонерами.

У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.