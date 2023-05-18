Суд арештував колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва

Перед цим суд арештував із правом на заставу у 80 мільйонів гривень адвоката Олега Горецького, якого підозрюють у посередництві в наданні хабаря Князєву.

Справа Всеволода Князєва

15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші допомагало, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

Чого хотів Жеваго? У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд усе ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.