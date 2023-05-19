Головний суддя України Всеволод Князєв отримав рекордний хабар за (законне) рішення — так кажуть у НАБУ. Навіщо було за це платити? І традиційно — до чого тут Коломойський. Експлейнер для гурманів

Хто такий Всеволод Князєв 43-річний Всеволод Князєв народився в Миколаєві. З 2013 року він працював суддею Миколаївського окружного адміністративного суду і був одним з небагатьох, хто опирався незаконним вимогам команди президента Віктора Януковича під час Євромайдану. Всі позови місцевої влади, яка намагалася заборонити проведення мітингів у місті, Князєв відхилив. У 2016 році він подався на конкурс до новоствореного Верховного суду і виграв його, отримавши один з найвищих балів. Член Громадської ради доброчесності розповідає «Бабелю», що на момент конкурсу Князєв видавався цілком незалежною фігурою — за ним не було впливових лобістів і політиків. У грудні 2017 року судді Верховного суду обрали його секретарем Великої палати, а в жовтні 2021 року Пленум Верховного суду — головою ВС.

У чому звинувачують Князєва та його спільників

На початку 2023 року детективи НАБУ отримали інформацію про «злочинне угруповання в судовій гілці влади». Точніше, про так званий бек-офіс ― юридичне обʼєднання «Горецький і партнери», яке давало суддям хабарі за судові рішення, вигідні його клієнтам. Курирував цю схему керуючий партнер компанії Олег Горецький.

Під час перевірки цієї інформації детективи зʼясували, що в березні адвокатське обʼєднання стало посередником між «клієнтом» і керівництвом Верховного суду. Клієнтом був Жеваго. Керівництвом суду — Князєв.

Предметом їхньої домовленості була справа, що стосувалася Полтавського гірничозбагачувального комбінату. Якщо коротко, у 2002 році акціонери ГЗК — компанії, повʼязані з колишнім заступником голови Держдуми росії і довіреною особою путіна Олександром Бабаковим — продали 40% акцій підприємства Костянтину Жеваго за $27 мільйонів. Майже 20 років потому продавці вирішили повернути собі актив і звернулися до суду. Суд першої інстанції позов не задовольнив, а апеляція, навпаки, визнала договори, за якими Жеваго купив 40% акцій, недійсними. Восени 2022 року Касаційний адміністративний суд попросив Велику палату Верховного суду розглянути цю складну справу і поставити в ній крапку. На той момент, стверджують детективи, за компаніями-продавцями вже стояли не росіяни, а український олігарх Ігор Коломойський, і саме він прагнув відібрати у Жеваго Полтавський ГЗК.

Слідство встановило ключових членів «злочинної групи». Її головою був Князєв, він же залучив до роботи адвоката Олега Горецького і нотаріуса Кирила Горбурова. Останнього в матеріалах НАБУ називають «довіреною особою Князєва».

На думку слідства, ролі фігуранти поділили так: Князєв знаходив суддів Верховного суду, готових брати хабарі, і погоджував кандидатури «клієнтів», які ці гроші платили. Також він визначав розміри хабарів, отримував гроші і передавав іншим суддям.

Хто такий Олег Горецький Він адвокат і керуючий партнер компанії «Горецький і партнери». Старший партнер компанії ― Едуард Шевченко ― колишній суддя Київського господарського апеляційного суду, який у 2008 році передав резиденцію «Межигірʼя» Віктору Януковичу. Наприкінці 2022 року Горецький почав часто зʼявлятися у Верховному суді. Як розповідають співрозмовники «Бабеля» в юридичних колах, там він намагався роззнайомитися із суддями. Журналісти і юристи з посиланнями на анонімні джерела стверджують, що в приватних розмовах Горецький не раз хизувався дружбою з Князєвим і від імені голови Верховного суду намагався впливати на кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), яка відбирає майбутніх суддів. Про те, що Горецький і його спільники намагалися впливати на обрання членів ВККС, стверджують і в НАБУ. Чи вийшло це у них — невідомо. З Горбуровим Горецький, за його словами, познайомився два роки тому. Вони дружили сімʼями, разом відпочивали, Горецький безкоштовно надав Горбурову в користування офіс і авто, позичав кошти. Що стосується Князєва, то з ним, як стверджує Горецький, він наодинці ніколи не спілкувався, перетинався лише на форумах у присутності різних людей. На зустрічі з головою Верховного суду його нібито постійно «тягнув» Горбуров. Свої контакти з Жеваго Горецький пояснює тим, що з 2016 року Полтавський ГЗК регулярно сплачував йому гроші за юридичні послуги.

Горецький і Горбуров підшукували «клієнтів», отримували і зберігали гроші, передавали їх Князєву. Зустрічалась трійця у київському ресторані «Кувшин». Князєв користувався авто Горецького і послугами його водія. А Горецький і Горбуров мали офіси за однією адресою.

Слідчі стверджують, що на «злочинну групу» першим вийшов Жеваго. Він ніби знав, що Горецький має тісні відносини з Князєвим, і направив до юриста свого переговорника — директора з безпеки Полтавського ГЗК Сергія Рудометкіна. Шостого березня той зустрівся з Горбуровим і Горецьким в офісі останнього і сказав, що Жеваго готовий заплатити хабар за позитивне рішення щодо комбінату. Князєв назвав розмір хабаря — $1,8 мільйона. Горецький і Горбуров додали свою частку — $900 тисяч. Загалом вийшло $2,7 мільйона.

Девʼятнадцятого квітня Велика палата ухвалила рішення на користь Жеваго, а Горецький і Горбуров отримали вказівку від Князєва розподілити хабар. Першого травня, за словами слідства, Князєв у повідомленні попросив Горбурова розкласти кошти в 10 пакетів по $100 тисяч, два пакети по $150 тисяч і один на $50 тисяч. У НАБУ є запис розмови між Горецьким і Горбуровим, де вони домовляються передавати один одному кошти через банківську комірку.

Третього травня голова Верховного суду Князєв у себе вдома отримав першу частину грошей — $1,35 мільйона. Після цього він із Горбуровим телефоном обговорили другий транш — $450 тисяч. Їх Князєв отримав 15 травня у себе в кабінеті від Горбурова. Цей момент слідчі зафіксували на плівках. За версією слідства, $1,8 мільйона розподілили між суддями. Решту $900 тисяч мали взяти «посередники».

Під час обшуків у Князєва і у трьох із 17 суддів, які виносили рішення щодо ГЗК, детективи знайшли мічені купюри з хабаря. Ще мільйон доларів слідчі досі шукають.

Хто такий Кирило Горбуров Горбуров — юрист, нотаріус із Миколаєва. У жовтні 2015 року його обрали депутатом Миколаївської міськради, а з 2018-го він очолював Миколаївську міську організацію «Солідарності» Петра Порошенка. У справі він фігурує як довірена особа Князєва. На плівках НАБУ його голос чутно найкраще. Він брав участь у всіх схемах і мав отримати свою частину хабаря, однак підозру йому правоохоронці не оголосили. Це, вважають опитані нами юристи, може свідчити про те, що Горбуров — агент НАБУ під прикриттям. Горбуров, за словами прокурорів, стверджує, що з Князєвим вони знайомі з дитинства. За інформацією джерел «Бабеля», саме Горбуров познайомив Князєва з Горецьким. Якщо вірити його декларації за 2019 рік, яку публікували ЗМІ, Горбуров мав дві квартири, офіс і три дорогих авто: Lexus RX 200t, який йому подарував батько, а також Toyota Land Cruiser Prado і Volkswagen Polo sedan.

Що буде далі?

У вівторок, 16 травня, Пленум Верховного суду висловив Князєву недовіру і звільнив з посади голови. Тепер на черговому пленумі судді мають обрати нового голову. Князєв також був членом Вищої ради правосуддя — цю посаду він теж втратив. Йому оголосили підозру за хабар в особливо великому розмірі. Судді загрожує від 8 до 12 років увʼязнення, конфіскація майна і заборона обіймати певні посади.

Щоб отримати аргументи захисту Князєва, «Бабель» звернувся до його адвокатів, але вони коментувати справу поки відмовляються. Однак сам Князєв 18 травня на засіданні Вищої ради правосуддя, яка дозволила його арештувати, заявив, що став «жертвою провокації та замовної справи політиків». Він заперечує, що $1,7 мільйона — це хабар. І стверджує, що зайти в його кабінет і залишити там гроші міг хто завгодно, зокрема й судді ВС. Князєву вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою або 107 мільйонів 360 тисяч гривень застави.

Під вартою судді лишили і Горецького, однак його застава менша — 80 мільйонів гривень. Адвокати Горецького наполягають, що жодних грошей він не отримував.

Якщо цю справу суд розгляне по суті і визнає Князєва винним, рішення Великої палати Верховного суду у справі Жеваго можуть скасувати. Тоді опоненти бізнесмена, а за словами детективів, мова про Ігоря Коломойського, зможуть повторно піти до суду. Однак усі юристи, з якими спілкувався «Бабель», стверджують, що рішення Великої палати було обґрунтованим і справедливим. Тому, пояснює Михайло Ілляшев, керуючий партнер юридичної фірми «Ілляшев і партнери», яка офіційно представляла rкомпанію Жеваго у цій справі, черговий суд цілком може підтвердити рішення ВС від 19 квітня.

Що стосується самого Жеваго, поки підозру слідство йому не оголосило. Чому? Офіційного пояснення немає, однак юристи, з якими спілкувався «Бабель», пояснюють це тим, що зараз для детективів головним є довести провину Князєва і його спільників з Верховного суду, яких взяли на гарячому — це зробити простіше. А Жеваго і без того має кримінальні провадження в Україні за розтрату понад 2,5 мільярда гривень ліквідованого банку «Фінанси та Кредит», його активи заарештовані, а сам він перебуває у Франції, де вирішують питання про його екстрадицію.