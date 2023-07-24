НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації Сальнікова на підбурюванні до хабаря

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання хабаря.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
За їхніми даними, Сальніков 5 березня 2023 року отримав від представника комерційного підприємства $7,5 тисячі. Із них $5 тисяч мали передати суддям за винесення рішення, а $2,5 тисячі Сальніков мав залишити собі за «послуги» посередника.
Голова Державної судової адміністрації обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема залучити до цього ексголову Верховного суду Всеволода Князєва.
Однак після викриття колишнього голови Верховного суду на хабарі Сальніков почав ухилятися від вирішення питання. При цьому повертати вже одержані кошти він теж не планував.
Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи Сальнікова.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував із правом на заставу.
- Новим очільником Верховного суду став Станіслав Кравченко — очільник Касаційного кримінального суду (ось його профайл).
- 20 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України відмовила ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву — він залишиться під вартою до 8 вересня з можливістю вийти під заставу 75 мільйонів гривень.