Суд залишив під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва до 8 вересня

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України відмовила ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву — він залишиться під вартою до 8 вересня з можливістю вийти під заставу 75 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили та оскарженню не підлягає.
Як передає «Суспільне», захист Князєва просив змінити запобіжний захід на будь-який інший, не повʼязаний з триманням під вартою, та зменшити розмір застави. Сам Князєв заявляє, що застава у 75 мільйонів гривень — «непідйомна».
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував із правом на заставу.
- Новим очільником Верховного суду став Станіслав Кравченко — очільник Касаційного кримінального суду (ось його профайл).