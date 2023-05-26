Верховний суд обрав нового голову

Судді Верховного суду обрали нового голову. Ним став очільник Касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко.
Про це йдеться в офіційній трансляції із суду.
Кравченка обрали головою Верховного суду на чотири роки. За нього проголосували 108 суддів. Інші кандидати не набрали більше ніж 20 голосів.
За посадою Кравченко автоматично увійшов і до складу Вищої ради правосуддя.
Станіслав Кравченко отримав юридичну освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Він родом із Чернігівської області, у 1993—2002 роках працював у місцевому Козелецькому районному суді. Із 2002 по 2011 рік Кравченко працював суддею Апеляційного суду Києва.
Потім він перейшов до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, у 2017 році став суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. 8 грудня 2017 року він очолив цей суд, а у 2021-му переобрався на цю посаду.
У 2017 році Громадська рада доброчесності повідомила про невідповідність Кравченка критеріям доброчесності через недостовірне декларування та участь у прийнятті рішення з порушеннями прав людини. Також є інформація, що перед голосуванням Кравченко обіцяв суддям безкоштовні квартири в обмін на голоси. За його словами, квартири передбачені суддівськими гарантіями, «тому треба за них боротися, і я буду це робити».
Справа ексголови Верховного суду Всеволода Князєва
15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші сприяло, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.
Чого хотів Жеваго? У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд усе ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував.
- Раніше правоохоронці вилучили у Князєва $450 тисяч вдома, ще $597 тисяч знайшли в його робочому кабінеті. Решту грошей ще шукають.
- Тим часом бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення у спробі підкупу Верховного суду і назвав «замовників». Він каже, що замовниками цієї справи є колишні російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.