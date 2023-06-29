До Києва приїхала екоактивістка Грета Тунберг. Вона входить до групи щодо екологічних наслідків війни

До Києва приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Вона входить до Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.
Про це 29 червня повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Тунберг зустрілася з Володимиром Зеленським. Вона входить до складу міжнародної групи, яка оцінюватиме наслідки бойових дій для довкілля, зокрема масштаб екоциду після підриву греблі Каховської ГЕС.
Також екоактивістка пообіцяла, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу, щоб привернути увагу до екологічних наслідків війни.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією, 10 людей загинули, 42 людини вважаються зниклими безвісти.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень. Втрати від загибелі диких тварин оцінюють у майже 900 мільйонів гривень. Також через підрив ГЕС нацпарки «Великий Луг» і «Камʼянська Січ» перетворюються на пустелю, збитки сягають майже 90 мільярдів.