Данія пропонує навчати українських пілотів на F-16 на своїй військовій базі

Виконувач обовʼязків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив каналу TV2, що пропонує організувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на данській території.

За його словами, Данія і Нідерланди створили план, за яким підготовка льотчиків з України відбуватиметься на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп у Південній Ютландії. Там базуються данські F-16.

Поульсен розраховує на підтримку інших країн, щоб Данія і Нідерланди змогли на липневому саміті НАТО у Вільнюсі продемонструвати чіткий план навчань, які триватимуть приблизно шість місяців.

Однак Данія ще не визначилася, чи передаватиме свої винищувачі F-16 Силам оборони України.