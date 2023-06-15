Данія пропонує навчати українських пілотів на F-16 на своїй військовій базі

Виконувач обовʼязків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив каналу TV2, що пропонує організувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на данській території.
За його словами, Данія і Нідерланди створили план, за яким підготовка льотчиків з України відбуватиметься на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп у Південній Ютландії. Там базуються данські F-16.
Поульсен розраховує на підтримку інших країн, щоб Данія і Нідерланди змогли на липневому саміті НАТО у Вільнюсі продемонструвати чіткий план навчань, які триватимуть приблизно шість місяців.
Однак Данія ще не визначилася, чи передаватиме свої винищувачі F-16 Силам оборони України.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла в інтервʼю Reuters, що українські пілоти можуть розпочати підготовку вже влітку.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 4 червня заявив, що Україна сформувала перший список пілотів, які поїдуть тренуватися на F-16. Їх відправлятимуть хвилями.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.
- Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус 5 червня заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливих поставок сучасних західних винищувачів Україні.
- Країни Заходу почали обговорювати поставку Україні не лише літаків F-16, а ще й F-18, пише Politico. Це дозволить збільшити кількість країн, які зможуть забезпечити Україну західною авіацією.