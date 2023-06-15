НБУ спрогнозував вплив підриву Каховської ГЕС на річну інфляцію

За попередніми оцінками Національного банку України, вплив підриву Каховської ГЕС на річну інфляцію оцінюється у близько 0,3%.

Про це пише пресслужба НБУ.

Такий вплив на цьогорічну інфляцію пояснюється тим, що робота низки підприємств через нестачу води ускладнюється, а частина врожаю знищена.

Водночас довгостроковий вплив від катастрофи на Каховській ГЕС можна буде повністю визначити лише із часом.