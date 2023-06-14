Держсекретар США Блінкен вирушить до Китаю. Його візит відкладали через інцидент із китайським аеростатом

У Державному департаменті Сполучених Штатів підтвердили, що держсекретар Ентоні Блінкен приїде з візитом до Китаю. Його переносили через виявлення китайського висотного аеростату над військовими обʼєктами в Монтані в лютому 2023 року.
У Пекіні Блінкен зустрінеться з високопосадовцями КНР, з якими «обговорить важливість підтримки відкритих ліній звʼязку для відповідального управління відносинами між США іКитаєм».
Також державний секретар планує порушити двосторонні питання, «що викликають занепокоєння». Розглядатимуть також глобальні та регіональні проблеми.
Водночас старший дипломат Держдепу з питань Східної Азії Деніел Крітенбрінк сказав журналістам Reuters, що Вашингтон не чекає прориву у відносинах з Китаєм після цього візиту. Натомість розраховує на реалістичний підхід до керування конкуренцією між країнами.
Китайське медіа Global Times уточнює, що Блінкен відвідає Китай з 18 до 19 червня.
- 3 лютого після інциденту з аеростатом Білий дім вирішив відкласти вже узгоджений візит глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена до Китаю. Це мав бути перший за пʼять років візит американського держсекретаря в Пекін.
- Напруженість у відносинах між Китаєм і США посилилася після того, як 3 серпня 2022 року на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай, а президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- Директор ЦРУ Білл Бернс у травні таємно відвідав Китай для переговорів з офіційними особами, оскільки Вашингтон наполягає на взаємодії з Пекіном на високому рівні для стабілізації відносин.