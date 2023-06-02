Financial Times: Глава ЦРУ у травні таємно їздив до Китаю, «щоб розморозити відносини»

Директор ЦРУ Білл Бернс у травні таємно відвідав Китай для переговорів з офіційними особами.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на пʼятьох людей, знайомих із ситуацією.

Цей візит відбувся на тлі того, що Вашингтон наполягає на взаємодії з Пекіном на високому рівні, щоб спробувати стабілізувати відносини.

«Минулого місяця директор Бернс побував у Пекіні, де зустрівся з китайськими колегами й наголосив на важливості підтримки відкритих ліній звʼязку каналами розвідки», — сказав представник США.