Боррель: Китай для ЄС — суперник, конкурент і партнер. Євросоюз переглянув стратегію відносин із Пекіном

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили стратегію відносин із Китаєм. Останнього визнали суперником і конкурентом, але разом із цим — партнером.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Представники Євросоюзу під час неформальної зустрічі в Стокгольмі схвалили основні принципи дорожньої карти майбутніх звʼязків із Китаєм.

У документі, зокрема, йдеться про те, що європейсько-китайські відносини залежатимуть від позиції Пекіну щодо повномасштабного вторгнення росії в Україну. Євросоюз хоче, щоб Китай використав свій вплив для дипломатичного вирішення війни.

«Вони погоджуються щодо основних напрямків цього перекалібрування нашої стратегії стосовно Китаю, враховуючи недавню внутрішню еволюцію в Китаї та траєкторії зовнішньої політики. Ми продовжуємо триптих, тому що він відображає реальність. Він [Китай] є суперником, партнером і конкурентом», — сказав Жозеп Боррель.

Серед іншого країни ЄС погодилися не втягуватися в протистояння між Вашингтоном і Пекіном, виробити спільну позицію щодо економічної конкуренції, зменшувати залежність від Китаю там, де це потрібно тощо.