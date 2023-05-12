Боррель: Китай для ЄС — суперник, конкурент і партнер. Євросоюз переглянув стратегію відносин із Пекіном

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили стратегію відносин із Китаєм. Останнього визнали суперником і конкурентом, але разом із цим — партнером.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
Представники Євросоюзу під час неформальної зустрічі в Стокгольмі схвалили основні принципи дорожньої карти майбутніх звʼязків із Китаєм.
У документі, зокрема, йдеться про те, що європейсько-китайські відносини залежатимуть від позиції Пекіну щодо повномасштабного вторгнення росії в Україну. Євросоюз хоче, щоб Китай використав свій вплив для дипломатичного вирішення війни.
«Вони погоджуються щодо основних напрямків цього перекалібрування нашої стратегії стосовно Китаю, враховуючи недавню внутрішню еволюцію в Китаї та траєкторії зовнішньої політики. Ми продовжуємо триптих, тому що він відображає реальність. Він [Китай] є суперником, партнером і конкурентом», — сказав Жозеп Боррель.
Серед іншого країни ЄС погодилися не втягуватися в протистояння між Вашингтоном і Пекіном, виробити спільну позицію щодо економічної конкуренції, зменшувати залежність від Китаю там, де це потрібно тощо.
- Китай оголосив, що до України прибуде його спеціальний представник, який обговорюватиме «політичне врегулювання» війни росії проти України. Представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, а потім також Польщу, Францію, Німеччину й росію.
- Водночас Євросоюз планує ввести санкції проти семи компаній з Китаю, які, на думку Брюсселю, є постачальниками для багатьох підприємств російського військово-промислового комплексу.
- Європейський Союз останнім часом намагається переглянути свої відносини з Пекіном на тлі змін у зовнішній політиці блоку, міжнародній ситуації та всередині самого Китаю.