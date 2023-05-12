Китай оголосив, коли його спеціальний представник прибуде в Україну

Китай оголосив, що 15 травня до України прибуде його спеціальний представник, який обговорюватиме «політичне врегулювання» війни росії проти України.
Про це пише Bloomberg.
За словами речника китайського МЗС Вана Веньбіня, 15 травня спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, а потім також Польщу, Францію, Німеччину та росію.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові із Зеленським 26 квітня заявив, що Китай відправить в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для «поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні».
Розмова із Зеленським відбулася невдовзі після того, як посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав відповідно до міжнародного права під час ефіру на французькому телеканалі. Це викликало гнів з боку країн Балтії та інших держав. Пізніше Китай видалив стенограму виступу і заявив, що він не відображає політику уряду.
- 70-річний Лі Хуей у 1980-х роках служив у посольстві Китаю в СРСР, потім був послом у Казахстані, а з 2009 до 2019 року був послом у росії.
- Американський мовник NBC News розповідав біографію спекцпредставника, з якої випливає, що Лі Хуей — вигідна постать для Москви. І навіть може стати найзручнішим перемовником для росіян, коли їм доведеться скласти зброю. Хуей більшу частину карʼєри присвятив роботі в СРСР і пострадянських країнах. Наприкінці 1990-х він був послом Китаю в Казахстані, а з 2009-го десять років пропрацював послом у росії. Він запевняв, що Китаю потрібна «сильніша росія», що обидві країни однаково розуміють потребу в сильній державі та мають підтримувати одна одну пліч-о-пліч. За словами російських аналітиків, Хуей розуміє світогляд росіян, тож його постать як перемовника цілком комфортна, навіть якщо він схилятиме Кремль до непопулярних серед населення країни-агресора рішень.
- Автори NBC News також припускали, що для України Хуей теж прийнятний варіант — серед його висловлювань були не тільки проросійські, але й проукраїнські. Щоправда, у статті наводять лише одну цитату Хуея із зустрічі з українською делегацією в 2005 році. Тоді влада України була прозахідною, і попри це Хуей переконував, що Китай всіляко підтримує процвітання нашої країни. Утім, це сталося задовго до того, як Хуей почав працювати послом у Москві.