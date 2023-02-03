Китайська куля-шпіон виявилася дослідним дирижаблем. КНР вибачилась перед Білим домом за переполох

Повітряна куля, що опинилася в небі над Сполученими Штатами та викликала переполох у Білому домі, справді належить Китаю.

Про це йдеться на офіційному сайті МЗС КНР.

Як інформує пресслужба китайського зовнішньополітичного відомства, безпілотний науковий дирижабль КНР опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини.

«Це цивільний аеростат, що використовується в дослідницьких, переважно метеорологічних цілях. Під впливом західних вітрів і з обмеженими можливостями самокерування аеростат відхилився від запланованого курсу. Китайська сторона шкодує про ненавмисне проникнення зонда в повітряний простір США», — зазначили в МЗС.