Над секретними обʼєктами США помітили китайську повітряну кулю-шпигуна. Її вирішили не збивати

У США помітили китайську повітряну кулю-шпигуна, яка пролітала над секретними обʼєктами.

Про це повідомляє The Washington Post.

Представники Пентагону заявили, що вони впевнені, що «висотний аеростат стеження» належить Китаю. Востаннє його бачили над західним штатом Монтана — штат є домівкою для численних американських шахт із ядерними ракетами. Військове керівництво країни вирішило не збивати кулю, там побоюються, що падіння уламків може бути небезпечним.

Повітряна куля летить на висоті, що «набагато перевищує висоту комерційних повітряних перевезення і не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі», — сказав бригадний Генерал Патрік Райдер, представник Пентагону.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) продовжує відстежувати курс повітряної кулі, але офіційні особи не уточнюють, де вона нині.