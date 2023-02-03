США відклали візит Ентоні Блінкена в Пекін після інциденту з китайським аеростатом

Білий дім вирішив відкласти вже узгоджений візит глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена до Китаю. Це сталося після виявлення китайського висотного аеростату над військовими обʼєктами в Монтані.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані в цьому питанні джерела.

За словами співрозмовника, це мав бути перший за пʼять років візит держсекретаря США до Китаю.

Китайський аеростат вирішили не збивати, щоб не провокувати аварійну ситуацію. Однак у Білому домі вважають, що візит Блінкена після цього інциденту можуть сприйняти як «неправильний сигнал».

МЗС Китаю вже заявило, що КНР шкодує, що некерований цивільний аеростат потрапив у повітряний простір США. Пекін стверджує, що це не розвідувальний апарат, а кліматичний зонд.