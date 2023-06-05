Премʼєр Шмигаль: Перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Великої Британії

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Великої Британії. Він подякував британському міністру закордонних справ Джеймсу Клеверлі за лідерство у створенні «коаліції винищувачів».

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Також на зустрічі він закликав посилювати санкції проти росії та окреслити чіткі рамки для вступу України в НАТО на липневому саміті Альянсу.

«Вітаємо участь Британії у швидкій відбудові. Зокрема, у відновленні шести мостів на Київщині та застосуванні інструментів UKEF. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване», — зазначив Шмигаль.