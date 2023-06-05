Премʼєр Шмигаль: Перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Великої Британії

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Великої Британії. Він подякував британському міністру закордонних справ Джеймсу Клеверлі за лідерство у створенні «коаліції винищувачів».
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Також на зустрічі він закликав посилювати санкції проти росії та окреслити чіткі рамки для вступу України в НАТО на липневому саміті Альянсу.
«Вітаємо участь Британії у швидкій відбудові. Зокрема, у відновленні шести мостів на Київщині та застосуванні інструментів UKEF. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване», — зазначив Шмигаль.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 4 червня заявив, що Україна сформувала перший список пілотів, які поїдуть тренуватися на F-16. Їх відправлятимуть хвилями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли та скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.