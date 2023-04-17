Офіс омбудсмена з прав людини отримав «десятки відео» страт українських військових росіянами

Протягом девʼяти останніх місяців Офіс омбудсмена з прав людини отримав «десятки відео» зі стратами українських військових російськими солдатами.
Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю «Українській правді».
За його словами, на відео російські солдати відрізали голови, статеві органи, вуха, носи, кінцівки й фаланги на руках. Деяких з них вдалося верифікувати, а одного — покарати. Той загинув під час бою з Силами оборони України.
Загалом у російському полоні 86% українських військових зазнали фізичних катувань, стверджує омбудсмен. Щодо кожного випадку Україна відкриває провадження з негідного поводження з військовополоненими.
Відео зі стратами полонених росія поширює, як каже Дмитро Лубінець, щоб підтримати антиукраїнські настрої в російському суспільстві та переконати окупантів не здаватися в полон українцям, мовляв, ті вчинять так само, як роблять росіяни. Ще одна мета ворога — залякати Сили оборони України йти в контрнаступ.
- 28 липня 2022 року в одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє інших військових, які розмовляли російською, провели полоненому кастрацію канцелярським ножем. На іншому відео закатованому військовому стріляють у голову, а його тіло тягнуть у рів. В ООН заявили, що «шоковані». На початку серпня журналісти групи Bellingcat змогли ідентифікувати російського військового, який кастрував українського військовополоненого.
- 6 березня 2023 року активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам: «Слава Україні». Убивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином. Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Згодом встановили, що на відео був боєць 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.
- Увечері 11 квітня 2023 року в мережі зʼявилося ще одне відео, на якому, імовірно, страчують українського військового. На поширеному росіянами відео видно, як люди у військовій формі з білими стрічками (зазвичай їх використовують для ідентифікації російські військові в Україні) обезголовлюють живу людину у формі з українськими відзнаками. Пізніше телеканал CNN знайшов ще одне відео з обезголовлюванням українських військових, яке здійснили найманці «ПВК Вагнера».