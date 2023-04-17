Офіс омбудсмена з прав людини отримав «десятки відео» страт українських військових росіянами

Протягом девʼяти останніх місяців Офіс омбудсмена з прав людини отримав «десятки відео» зі стратами українських військових російськими солдатами.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю «Українській правді».

За його словами, на відео російські солдати відрізали голови, статеві органи, вуха, носи, кінцівки й фаланги на руках. Деяких з них вдалося верифікувати, а одного — покарати. Той загинув під час бою з Силами оборони України.

Загалом у російському полоні 86% українських військових зазнали фізичних катувань, стверджує омбудсмен. Щодо кожного випадку Україна відкриває провадження з негідного поводження з військовополоненими.

Відео зі стратами полонених росія поширює, як каже Дмитро Лубінець, щоб підтримати антиукраїнські настрої в російському суспільстві та переконати окупантів не здаватися в полон українцям, мовляв, ті вчинять так само, як роблять росіяни. Ще одна мета ворога — залякати Сили оборони України йти в контрнаступ.