Bellingcat ідентифікував особу російського окупанта, який катував українського військового

Журналісти групи Bellingcat змогли ідентифікувати російського військового, який кастрував українського військовополоненого.
Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat та видання Insider.
Злочинцем виявився 29-річний уродженець Туви на імʼя Очур-Суге Монгуш, який є членом батальйону «Ахмат». Журналістам також вдалося зʼясувати, що знущання над українським військовим відбувалися на території санаторію «Привілля» в Луганській області.
Впізнати росіянина вдалося насамперед по ковбойському капелюху та браслету. Крім того, на відео з катуваннями зафіксований автомобіль IKCO Samand. І бойовик, і автомобіль зʼявлялися на щонайменше 5 відеороликах, опублікованих російськими пропагандистськими ресурсами.
- 28 липня в одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє інших військових, які розмовляли російською, провели полоненому кастрацію канцелярським ножем. На іншому відео закатованому військовому стріляють у голову, а його тіло тягнуть у рів. Правозахисники наголошують, що відрізання органів є найбільш очевидним прикладом катувань, які завжди засуджуються світовою спільнотою і заборонені Женевською конвенцією. В ООН заявили, що «шоковані».
- Пізніше омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна має всю необхідну інформацію про російського військового, який катував українського військовополоненого.