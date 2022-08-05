Bellingcat ідентифікував особу російського окупанта, який катував українського військового

Журналісти групи Bellingcat змогли ідентифікувати російського військового, який кастрував українського військовополоненого.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat та видання Insider.

Злочинцем виявився 29-річний уродженець Туви на імʼя Очур-Суге Монгуш, який є членом батальйону «Ахмат». Журналістам також вдалося зʼясувати, що знущання над українським військовим відбувалися на території санаторію «Привілля» в Луганській області.

Впізнати росіянина вдалося насамперед по ковбойському капелюху та браслету. Крім того, на відео з катуваннями зафіксований автомобіль IKCO Samand. І бойовик, і автомобіль зʼявлялися на щонайменше 5 відеороликах, опублікованих російськими пропагандистськими ресурсами.