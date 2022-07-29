У російських Telegram-каналах поширили відео тортур над українським військовополоненим. Це доказ воєнних злочинів рф

В одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє інших військових, які розмовляли російською, провели полоненому кастрацію канцелярським ножем.

У росіян є кілька Telegram-каналів, де вони публікують фотографії та відео вбитих чи полонених українських військових. На одному з них 28 липня зʼявилося зазначене відео.

Ідентифікувати місце події складно. На ньому видно, що двоє військових, які розмовляють між собою російською мовою без акценту, знущаються над військовополоненим в українському камуфляжі із жовто-блакитними нашивками та звʼязаними руками.

Також поруч стоїть автомобіль із великою літерою Z на капоті — символом російської техніки на окупованих територіях.

Один із тих, хто знущався над полоненим, мав схожий на ковбойській капелюх. Користувачі Twitter знайшли російського військового, який мав точно такий самий капелюх. Його помітили на деяких відео пропагандистів з окупованого Сєвєродонецька. Крім цього, російський військовий із Сєвєродонецька має такий самий браслет, як і той, хто знущався з українського полоненого.

«Бабель» передав відео до Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора.

Правозахисники наголошують, що відрізання органів є найбільш очевидним прикладом катувань, які завжди засуджуються світовою спільнотою і заборонені Женевською конвенцією. Тому в цьому випадку очевидно, що йдеться про воєнний злочин.

«Катуванням немає виправдань. Їх забороняється використовувати як репресії, заради помсти, отримання інформації тощо. Римський статут Міжнародного кримінального суду називає катування воєнним злочином, розʼяснюючи, що для цього злочину важливою є ще й мета завдати болю чи страждань потерпілому», — пояснив експерт з міжнародного права ГО Truth Hounds Дмитро Коваль.

Він підкреслює, що майже всі держави світу взяли на себе зобовʼязання розслідувати такі злочини. Тому можна вважати, що катування є таким злочином, сховатися від покарання за який майже неможливо.

«Відео, яке поширювалося в мережі, беззаперечно документує випадок застосування катувань. На виконавця чекає покарання за скоєння воєнного злочину. Як і на його командирів, якщо вони не вживуть належних заходів, щоб притягнути виконавця до відповідальності», — зазначив Коваль.