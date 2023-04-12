У мережі зʼявилось відео страти українського військового — йому заживо відрізали голову

Увечері 11 квітня в мережі зʼявилося відео, на якому, імовірно, страчують українського військового.

На поширеному росіянами відео видно, як люди у військовій формі з білими стрічками (зазвичай їх використовують для ідентифікації російські військові в Україні) обезголовлюють живу людину у формі з українськими відзнаками.

Обличчя людей на півторахвилинному відео закриті масками. Один з, імовірно, російських військових веде переговори рацією і дає вказівки іншому (який і скоює вбивство за допомогою ножа).

На записі також видно, як ці двоє людей демонструють на камеру бронежилет з українськими відзнаками. На формі людини, яку страчують, видно жовту стрічку (їх під час війни використовують українські військові).

У кадрі є зелене листя і трава, тож незрозуміло, коли саме записали це відео. Можна припустити, що це сталося влітку 2022 року.

Після появи відео керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram написав: «За все буде відповідь і відповідальність», не уточнивши, чи йдеться про відео катування.