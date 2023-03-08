У силах ТрО заперечили інформацію Генштабу про особу розстріляного росіянами українського військового. Там називають інше імʼя

У регіональному управлінні сил ТрО «Північ» заперечили інформацію Генерального штабу про особу розстріляного росіянами українського військового. Там запевняють, що на відео був боєць 119 окремої бригада ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Про це йдеться на Facebook-сторінці управління сил ТрО «Північ».

Там кажуть, що 30 грудня 2022 року на околицях Соледару Мацієвський та ще четверо військових під час пересування прийняли бій із росіянами — і з ними зник звʼязок. Солдати зникли безвісти.

Через деякий час відбувся обмін тілами загиблих, серед яких було і тіло Мацієвського. 14 лютого його поховали в місті Ніжин. Мати, син та побратими Мацієвського впізнали його на відео.