Сухопутні війська назвали імʼя військового, якого росіяни розстріляли за вигук «Слава Україні»

Українським військовим, якого росіяни розстріляли за вигук «Слава Україні» є військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Імʼя 7 березня назвала 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Наразі тіло військового перебуває на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження особи може відбутися лише після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.