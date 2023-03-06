«Ми знайдемо вбивць». Президент відреагував на розстріл українського полоненого

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок, 6 березня, прокоментував вбивство українського військовополоненого.

«Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: «Слава Україні!» Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: «Герою слава! Героям слава! Україні слава!» І ми знайдемо вбивць», — наголосив глава держави.

Він додав, що в нашій країні завжди лунатиме гасло «Слава Україні», і мільйони завжди відповідатимуть: «Героям слава!»