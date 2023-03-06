СБУ порушила справу через розстріл українського військовополоненого

Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого. Її відкрили за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

«Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом», — зазначив він.

Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу генерального прокурора.