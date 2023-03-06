Росіяни розстріляли полоненого бійця ЗСУ після слів «Слава Україні»

Активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам «Слава Україні».

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував цей злочин словами: «Воєнні злочини культивуються на росії. І відбілюються їхньою пропагандою та міфами про «нацистів». Вбивство людини, яка потрапила в полон, — ще один приклад цього. А ще — це приклад їхньої національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата».