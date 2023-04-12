У мережі зʼявилося ще одне відео з обезголовлюванням українських військових

Телеканал CNN знайшов ще одне відео з обезголовлюванням українських військових. Погодні умови в кадрі свідчать, що страта сталася нещодавно. Її здійснили найманці «ПВК Вагнера».
Відео опублікували у проросійській соцмережі 8 квітня. CNN не публікує кадри вбивства, але зазначає, що на ньому — обезголовлені трупи двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини.
На відео можна почути голос за камерою. Імовірно, звук спотворений, щоб ускладнити ідентифікацію мовця.
«[Бронемашина] потрапила на міну», — говорять російською за кадром. І сміючись, очевидно, маючи на увазі тіла на землі, продовжують: «Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрізали їм голови».
Журналісти вказують, що у загиблих військових були відтяті голови та руки.
- 28 липня 2022 року в одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє інших військових, які розмовляли російською, провели полоненому кастрацію канцелярським ножем. На іншому відео закатованому військовому стріляють у голову, а його тіло тягнуть у рів. В ООН заявили, що «шоковані». На початку серпня журналісти групи Bellingcat змогли ідентифікувати російського військового, який кастрував українського військовополоненого.
- 6 березня 2023 року активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам: «Слава Україні». Убивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином. Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Згодом встановили, що на відео був боєць 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.
- Увечері 11 квітня 2023 року в мережі зʼявилося ще одне відео, на якому, імовірно, страчують українського військового. На поширеному росіянами відео видно, як люди у військовій формі з білими стрічками (зазвичай їх використовують для ідентифікації російські військові в Україні) обезголовлюють живу людину у формі з українськими відзнаками.