Google представила найпопулярніші запити в Україні у 2022 році

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у цьому році — що найчастіше гуглили українці.

Найпопулярніші запити:

Карта повітряних тривог;

Новини України;

єДопомога;

Карта Украины;

Жириновський;

Арестович;

путін;

Холостяк 2022;

Байрактар;

Гостомель.

Персона:

Олексій Арестович;

володимир путін;

віктор медведчук;

Привид Києва;

Валерій Залужний;

оксана марченко;

Юрій Подоляка;

Борис Джонсон;

Віталій Кім;

Ненсі Пелосі.

Пішли назавжди:

Українська географія в Пошуку:

Гостомель;

Буча;

Маріуполь;

Чорнобаївка;

Кременчук;

Балаклія;

Херсон;

Острів Зміїний;

Миколаїв;

Славутич.

Покупка:

Генератор;

Сіль;

Бронежилет;

Марка «русский корабль»;

Свічки;

Павербанк;

Інвертор 12—220 В;

Книги єДопомога;

Калій йодид;

Starlink.

Питання: «Що таке?»:

Swift;

Ленд-ліз;

Надзвичайний стан;

НАТО;

Воєнний стан;

Паляниця;

Байрактар;

Дефолт;

Загальна мобілізація;

Блекаут.

Фільм:

«Людина-павук: Додому шляху нема»;

«Не дивіться вгору»;

«Смерть на Нілі»;

«Пурпурові серця»;

«Тор: Любов і грім»;

«Співай 2»;

«Скажене весілля 3»;

«Три богатирі та кінь на троні»;

«Дім Ґуччі»;

«Швидше кулі/Швидкісний поїзд»;

Серіал:

«Дім Дракона»;

«Ейфорія»;

«Почуй мене»;

«Мажор 4 сезон»;

«Гострі картузи» 6 сезон;

«Вигадана Анна»;

«І просто так»;

«Гра в кальмара»;

«Пісочна людина»;

«Дивні дива» 4 сезон.

«Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях за рік зросла найбільше. У результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні», — заявили в Google.

Ось найпопулярніші запити в Google у 2021 році.