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Google представила найпопулярніші запити в Україні у 2022 році

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у цьому році — що найчастіше гуглили українці.

Найпопулярніші запити:

  • Карта повітряних тривог;
  • Новини України;
  • єДопомога;
  • Карта Украины;
  • Жириновський;
  • Арестович;
  • путін;
  • Холостяк 2022;
  • Байрактар;
  • Гостомель.

Персона:

  • Олексій Арестович;
  • володимир путін;
  • віктор медведчук;
  • Привид Києва;
  • Валерій Залужний;
  • оксана марченко;
  • Юрій Подоляка;
  • Борис Джонсон;
  • Віталій Кім;
  • Ненсі Пелосі.

Пішли назавжди:

Українська географія в Пошуку:

  • Гостомель;
  • Буча;
  • Маріуполь;
  • Чорнобаївка;
  • Кременчук;
  • Балаклія;
  • Херсон;
  • Острів Зміїний;
  • Миколаїв;
  • Славутич.

Покупка:

  • Генератор;
  • Сіль;
  • Бронежилет;
  • Марка «русский корабль»;
  • Свічки;
  • Павербанк;
  • Інвертор 12—220 В;
  • Книги єДопомога;
  • Калій йодид;
  • Starlink.

Питання: «Що таке?»:

  • Swift;
  • Ленд-ліз;
  • Надзвичайний стан;
  • НАТО;
  • Воєнний стан;
  • Паляниця;
  • Байрактар;
  • Дефолт;
  • Загальна мобілізація;
  • Блекаут.

Фільм:

  • «Людина-павук: Додому шляху нема»;
  • «Не дивіться вгору»;
  • «Смерть на Нілі»;
  • «Пурпурові серця»;
  • «Тор: Любов і грім»;
  • «Співай 2»;
  • «Скажене весілля 3»;
  • «Три богатирі та кінь на троні»;
  • «Дім Ґуччі»;
  • «Швидше кулі/Швидкісний поїзд»;

Серіал:

  • «Дім Дракона»;
  • «Ейфорія»;
  • «Почуй мене»;
  • «Мажор 4 сезон»;
  • «Гострі картузи» 6 сезон;
  • «Вигадана Анна»;
  • «І просто так»;
  • «Гра в кальмара»;
  • «Пісочна людина»;
  • «Дивні дива» 4 сезон.

«Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях за рік зросла найбільше. У результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні», — заявили в Google.

Ось найпопулярніші запити в Google у 2021 році.