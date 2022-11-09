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РосЗМІ повідомляють про смерть заступника голови окупаційної адміністрації Херсонщини стремоусова

Автор:
Костя Андрейковець
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Низка російських пропагандистів повідомила про смерть так званого заступника голови окупованої Херсонської області кирила стремоусова. Він нібито загинув у ДТП.

Про це написали прокремлівські канали Readovka і WarGonzo, а також пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на окупаційну адміністрацію області.

Деталі загибелі колаборанта наразі невідомі.

Пізніше перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив «Суспільному», що загибель стремоусова не підтверджена. Можливе інсценування.

У місцевому так званому МОЗ офіційно підтверджують лише факт ДТП.

Призначений головою російської окупаційної адміністрації Херсону володимир сальдо стверджує, що стремоусов усе ж таки помер.

  • Сьогодні окупанти підірвали у Херсонській області пʼять мостів, щоб зупинити наступ ЗСУ. Йдеться про Дарʼївський міст через річку Інгулець, Тягинський пішохідний міст, міст через канал при вʼїзді до Снігурівки з боку Херсону, а також мости в Новокаїрах і в Миловому.
  • Раніше керівниця обʼєднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомляла, що росіяни на правому березі Херсонщині знищують всі плавзасоби на причалах Дніпра.