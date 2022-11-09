Російські окупанти підірвали три мости в Херсонській області — Дар’ївський міст через річку Інгулець, Тягинський пішохідний міст та міст через канал при в’їзді до Снігурівки з боку Херсона.
Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, опублікувавши фото, та місцеві «Риа-Мелитополь» і «МОСТ».
Таким чином росіяни намагаються ускладнити наступ ЗСУ.
Разом з тим, підрив цих мостів, а також вогневий контроль над Антонівським мостом з боку українських військ, блокує евакуацію самих росіян на лівий берег Дніпра. Угрупування окупантів на правому березі залишаються без постачання.
Окрім того, деякі пропагандисти повідомляють про зняття російських прапорів на адмінбудівлях у Херсоні.
- Раніше керівниця об'єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомляла, що росіяни на правому березі Херсонщині знищують всі плавзасоби на причалах Дніпра.