Російські окупанти підірвали три мости в Херсонській області — Дар’ївський міст через річку Інгулець, Тягинський пішохідний міст та міст через канал при в’їзді до Снігурівки з боку Херсона.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, опублікувавши фото, та місцеві «Риа-Мелитополь» і «МОСТ».

Таким чином росіяни намагаються ускладнити наступ ЗСУ.

Разом з тим, підрив цих мостів, а також вогневий контроль над Антонівським мостом з боку українських військ, блокує евакуацію самих росіян на лівий берег Дніпра. Угрупування окупантів на правому березі залишаються без постачання.

Окрім того, деякі пропагандисти повідомляють про зняття російських прапорів на адмінбудівлях у Херсоні.