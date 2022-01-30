Помер радянський актор Леонід Куравльов

У Росії у 85-річному віці помер відомий радянський та російський актор Леонід Куравльов. Останній час він боровся з хворобою.

Цю інформацію підтвердили ТАСС у Союзі кінематографістів Росії.

На початку січня актора госпіталізували до лікарні з пневмонією, але тест на коронавірус був негативним. Його вилікували, але після цього відправили до будинку для літніх людей для медичного нагляду. Пневмонія залишила серйозні ускладнення, останні дні Куравльов навіть не міг самостійно харчуватися.

Актор народився у 1936 році, закінчив Всеросійський державний інститут кінематографії у Москві. У кіно дебютував у 1958 році, грав у таких радянських фільмах як «Вій», «Іван Васильович змінює професію», «Афоня», «Міміно», а також у серіалах «Сімнадцять миттєвостей весни» та «Місце зустрічі змінити не можна». Крім того, брав участь у російських серіалах «Бригада» та «Вулиці розбитих ліхтарів».

Куравльов мав звання народного та заслуженого артиста РРФСР. У 2014 році актор був серед російських культурних діячів, які підписали листа на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна щодо введення військ в Україну.