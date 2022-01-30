Скончался советский актер Леонид Куравлев

В России в 85-летнем возрасте скончался известный советский и российский актер Леонид Куравлев. В последнее время он боролся с болезнью.

Эту информацию подтвердили ТАСС в Союзе кинематографистов России.

В начале января актера госпитализировали в больницу с пневмонией, но тест на коронавирус был отрицательным. Его вылечили, но после этого отправили в дом престарелых для медицинского надзора. Перенесенная пневмония оставила серьезные последствия для организма, в последние дни Куравлев даже не мог самостоятельно питаться.

Актер родился в 1936 году, окончил Всероссийский государственный институт кинематографии в Москве. В кино дебютировал в 1958 году, играл в таких советских фильмах как «Вий», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Мимино», а также сериалах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Кроме того, участвовал в российских сериалах «Бригада» и «Улицы разбитых фонарей».

Куравлев имел звание народного и заслуженного артиста РСФСР. В 2014 году актер был среди российских деятелей культуры, подписавших письмо в поддержку политики президента РФ Владимира Путина по вводу войск в Украину.