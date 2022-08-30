ЗМІ: Помер перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов

Помер перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов.
Про це повідомила низка кремлівських ЗМІ, таких як ТАСС і РИА Новости.
Кремлівські ЗМІ послались на представників Центральної клінічної лікарні Москви, у якій колишній політик перебував. Повідомляють, що Горбачов помер увечері у вівторок у віці 91 року після тяжкої та тривалої хвороби.
- Горбачов був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС. Він обіймав цю посаду з 1985 по 1991 рік. Наприкінці 1980-х він був головою президії Верховної Ради СРСР, головою Верховної Ради СРСР, а у 1990–1991 роках обіймав посаду президента СРСР. При ньому Радянський Союз і розвалився.