У Великій Британії оприлюднили свідоцтво з причиною смерті Єлизавети ІІ

У Великій Британії опублікували свідоцтво про смерть королеви Єлизавети ІІ. Причиною назвали її вік.
Про це повідомляє BBC.
У документі сказано, що Єлизавета померла 8 вересня о 17:10 у замку Балморал у Шотландії. На той момент їй було 96 років. Документ підписала її дочка, принцеса Анна. Смерть була зареєстрована 16 вересня генеральним секретарем Шотландії Полом Лоу.
- 8 вересня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви та порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі. Пізніше того дня вона померла.
- 9 вересня Карл ІІІ вперше після смерті його матері королеви Єлизавети ІІ звернувся до народу з промовою.
- 19 вересня у Великій Британії поховали королеву Єлизавету II. Із 21:30 тривала закрита церемонія останнього прощання для родини.