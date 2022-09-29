У Великій Британії оприлюднили свідоцтво з причиною смерті Єлизавети ІІ

У Великій Британії опублікували свідоцтво про смерть королеви Єлизавети ІІ. Причиною назвали її вік.

Про це повідомляє BBC.

У документі сказано, що Єлизавета померла 8 вересня о 17:10 у замку Балморал у Шотландії. На той момент їй було 96 років. Документ підписала її дочка, принцеса Анна. Смерть була зареєстрована 16 вересня генеральним секретарем Шотландії Полом Лоу.