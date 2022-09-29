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У Великій Британії оприлюднили свідоцтво з причиною смерті Єлизавети ІІ

Автор:
Олег Панфілович
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У Великій Британії опублікували свідоцтво про смерть королеви Єлизавети ІІ. Причиною назвали її вік.

Про це повідомляє BBC.

У документі сказано, що Єлизавета померла 8 вересня о 17:10 у замку Балморал у Шотландії. На той момент їй було 96 років. Документ підписала її дочка, принцеса Анна. Смерть була зареєстрована 16 вересня генеральним секретарем Шотландії Полом Лоу.

  • 8 вересня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви та порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі. Пізніше того дня вона померла.
  • 9 вересня Карл ІІІ вперше після смерті його матері королеви Єлизавети ІІ звернувся до народу з промовою.
  • 19 вересня у Великій Британії поховали королеву Єлизавету II. Із 21:30 тривала закрита церемонія останнього прощання для родини.