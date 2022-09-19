У Британії поховали королеву Єлизавету II

У Великій Британії поховали королеву Єлизавети II. З 21:30 тривала закрита церемонія останнього прощання для сімʼї.

Про це повідомив Букінгемський палац.

Королеву поховали в меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі разом із покійним чоловіком герцогом Единбурзьким, а також її батьком королем Георгом VI, матір’ю королевою Єлизаветою та сестрою принцесою Маргарет.