Британська королева Єлизавета II померла

У Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II.

У Букінгемському палаці повідомили, що «королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень». Восьмого вересня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви і порекомендував залишитись під наглядом медиків у Балморалі.

О 18:30 за місцевим часом на Букінгемському палаці приспустили прапор.

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Видання Sky News повідомляє, що у Великій Британії розпочався національний траур, який триватиме до похорону королеви. Очікують, що церемонія відбудеться за 10 днів.

Тіло Єлизавети II перевезуть до Букінгемського палацу, де воно, ймовірно, пробуде п'ять днів.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині королеви та всьому Сполученому королівству.

Тепер перший у черзі на трон — 74-річний принц Чарльз, старший син королеви. Він обере собі тронне ім'я.

У зверненні з нагоди 70-річчя правління королева Єлизавета II заявляла, що хоче, аби герцогиня Корнуольська Камілла після коронації принца Чарльза стала королевою-консортом.