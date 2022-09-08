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Лікарі королеви Єлизавети II стурбовані її станом та рекомендували залишатися під наглядом. До неї виїхав принц Чарльз

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Лікарі королеви Єлизавети II стурбовані її станом та рекомендували залишатися під наглядом. До неї виїхав принц Чарльз

Reuters

Лікарі королеви Єлизавети II оглянули її та висловили стурбованість станом її здоровʼя, їй рекомендували залишатися під медичним наглядом у Балморалі.

Про це Букінгемський палац повідомив 8 вересня.

BBC пише, що принц Чарльз вирушив до Балморалу, герцогиня Корнуольська вже побувала там, а герцог Кембриджський (принц Вільям) у дорозі.

Премʼєр Британії Ліз Трасс заявила, що все Сполучене Королівство «стурбоване новинами з Букінгемського палацу».

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