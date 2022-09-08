Лікарі королеви Єлизавети II стурбовані її станом та рекомендували залишатися під наглядом. До неї виїхав принц Чарльз

Лікарі королеви Єлизавети II оглянули її та висловили стурбованість станом її здоровʼя, їй рекомендували залишатися під медичним наглядом у Балморалі.

Про це Букінгемський палац повідомив 8 вересня.

BBC пише, що принц Чарльз вирушив до Балморалу, герцогиня Корнуольська вже побувала там, а герцог Кембриджський (принц Вільям) у дорозі.

Премʼєр Британії Ліз Трасс заявила, що все Сполучене Королівство «стурбоване новинами з Букінгемського палацу».