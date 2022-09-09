Король Великої Британії вперше звернувся до нації. Що сказав монарх

Король Великої Британії Карл ІІІ вперше після смерті його матері королеви Єлизавети ІІ звернувся до народу з промовою.

Його звернення транслювало «Суспільне».

На початку промови король згадав свою матір і подякував їй.

«Зараз вся моя родина переживає відчуття горя, але ми всі у Сполученому Королівстві, в усіх країнах, де королева була главою держави, спільні в цьому відчутті подяки за понад 70 років, які моя мати як королева служила людям стількох країн», — сказав новий король.

Він згадав, що його матір мала доброту, добрий гумор і могла завжди бачити в людях найкраще. Він зазначив, що з часів, як Єлизавети ІІ зійшла на престол, Британія значно змінилася і водночас зберегла свої цінності, зокрема звʼязок з англіканською церквою.

«Як віддано служила сама королева, так само і я урочисто обіцяю в той час, який Господь мені ще відвів, дотримуватись конституційних принципів, які є в самому серці нашого народу. І де б у Сполученому Королівстві ви не жили, або у краях і територіях по всьому світу, якими б не були ваші вірування і ваше походження, я служитиму вам вірно, з повагою і любовʼю, як я робив це все своє життя», — наголосив король.

Він додав, що для нього та його родини настав час змін і зазначив, що більше не зможе приділяти стільки ж часу та енергії благодійним організаціям, як раніше.

«Але я знаю, що ця важлива робота буде продовжена в інших надійних руках», — запевнив король.

Він сказав, що його дружина Камілла відтепер стає королевою-консортом, а син, принц Вільям приймає титул герцога Корнуольського. Також Вільям отримав титул принца Уельського.

«Я знаю, що новий принц Уельський і надалі очолюватиме дискусії в нашій країні та спрямовуватиме увагу туди, де найбільше потрібна допомога», — сказав монарх.

У своєму зверненні король звернувся також до принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

«Хочу висловити свою любов Гаррі та Меган. Вони продовжують розбудовувати своє життя за морем. І десь за тиждень ми всі зберемося як нація, як світова співдружність, як спільнота, щоби провести в останню путь мою мати», — сказав король.

Він подякував всім за слова співчуття і підтримку та ще раз висловив вдячність своїй матері, королеві Єлизаветі II.

«І також дякую моїй улюбленій мамі. Ти зараз починаєш свою останню велику подорож, щоби обʼєднатися з моїм покійним татом. Хочу сказати: дякую. Дякую тобі за любов, за відданість нашій родині та всій родині народів, якій ти служила всі ці роки. Хай янголи тебе проводять на спокій», — підсумував король.