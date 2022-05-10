Сьогодні, 10 травня, помер перший президент України Леонід Кравчук.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердило джерело з оточення Кравчука.
Перший президент помер у 88-річному віці. Останній рік Кравчук важко хворів і проходив реабілітацію у Німеччині після операції на серці, яку йому зробили наприкінці червня 2021 року.
Деталі смерті Кравчука поки невідомі.
Співчуття родині померлого вже висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Леонід Кравчук був президентом України з 5 грудня 1991 року до 19 липня 1994 року.
- У липні 2020 року він очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання війни на Донбасі.