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Помер перший президент України Леонід Кравчук

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Сьогодні, 10 травня, помер перший президент України Леонід Кравчук.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердило джерело з оточення Кравчука.

Перший президент помер у 88-річному віці. Останній рік Кравчук важко хворів і проходив реабілітацію у Німеччині після операції на серці, яку йому зробили наприкінці червня 2021 року.

Деталі смерті Кравчука поки невідомі.

Співчуття родині померлого вже висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

  • Леонід Кравчук був президентом України з 5 грудня 1991 року до 19 липня 1994 року.
  • У липні 2020 року він очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання війни на Донбасі.