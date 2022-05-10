Сьогодні, 10 травня, помер перший президент України Леонід Кравчук.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердило джерело з оточення Кравчука.

Перший президент помер у 88-річному віці. Останній рік Кравчук важко хворів і проходив реабілітацію у Німеччині після операції на серці, яку йому зробили наприкінці червня 2021 року.

Деталі смерті Кравчука поки невідомі.

Співчуття родині померлого вже висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак.