«Дуже повільна динаміка покращення». Кравчук після операції на серці перебуває в реанімації на апараті штучної вентиляції легень

Після операції на серці перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації.

Про це повідомила його прессекретарка Оксана Сибірцева, пишуть «Громадське» та Zn.ua.

«Дуже повільна динаміка покращення», — додала вона.

За словами прессекретарки Кравчука, він під’єднаний до апарату штучної вентиляції легень.

«Це була дуже складна операція. Оперувати потрібно було терміново... Він не говорить і не спілкується ні з ким. В реанімацію ніхто не має доступу. Але ми всі віримо в краще», — заявила вона.

Зазначимо, 10 січня Кравчуку виповнилося 87 років. 1 грудня 1991 року він був обраний президентом України на перших президентських виборах, набравши понад 60% голосів у першому турі.