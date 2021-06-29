Спікер ТКГ Арестович: Кравчуку зробили операцію на серці

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.
Про це LIGA.net повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
«Він просив не коментувати нічого, крім самого факту», — сказав Арестович, не повідомивши про стан Кравчука.
В його оточенні теж не коментують ситуацію. Поки невідомо, чи зможе Кравчук продовжити роботу в ТКГ.
- 28 червня Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції. Тоді Зеленський вніс законопроєкт про Великий державний герб України. Він говорив, що Кравчук виступить під час його розгляду в Раді.