Спікер ТКГ Арестович: Кравчуку зробили операцію на серці

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Про це LIGA.net повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

«Він просив не коментувати нічого, крім самого факту», — сказав Арестович, не повідомивши про стан Кравчука.

В його оточенні теж не коментують ситуацію. Поки невідомо, чи зможе Кравчук продовжити роботу в ТКГ.