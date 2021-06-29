Спикер ТКГ Арестович: Кравчуку сделали операцию на сердце

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
Об этом LIGA.net сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
«Он просил не комментировать ничего, кроме самого факта», — сказал Арестович, не сообщив о состоянии Кравчука.
В его окружении тоже не комментируют ситуацию. Пока неизвестно, сможет ли Кравчук продолжить работу в ТКГ.
- 28 июня Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции. Тогда Зеленский внес законопроект о Большом государственном гербе Украины. Он говорил, что Кравчук выступит во время его рассмотрения в Раде.