У росії помер володимир жириновський (тепер офіційно)

У росії помер лідер Ліберально-демократичної партії володимир жириновський. Йому було 75 років.

Про смерть політика повідомив спікер держдуми рф вʼячеслав володін.

Ще 2 лютого жириновського шпиталізували зі штамом коронавірусу «Омікрон». ЗМІ писали про ураження легень на понад 50% і про те, що політик підʼєднаний до апарату штучної вентиляції легень.

У грудні 2021 року жириновський в ефірі радіо «Комсомольская правда» розповідав, що зробив вісім щеплень від коронавірусу. «Я не захоплююсь. Ось я зробив вісім уколів і не захворів, а якби зробив чотири, то, можливо, мене десь зачепило б», — заявив він. Політик тоді припустив, що він може стати єдиним, хто зробив стільки щеплень за півтора року.

Політик був відомий своєю ексцентричною поведінкою та висловлюваннями. Так, наприклад, у лютому 2014 року, перебуваючи в Сімферополі та Севастополі, політик активно закликав жителів півострова та місцевих чиновників до сепаратизму, а в березні того ж року він голосував за закон про прийняття Криму до складу росії. У березні 2014 року, уже після окупації Криму, жириновський надіслав урядам Польщі, Угорщини та Румунії пропозицію розділити Україну.