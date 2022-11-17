Українських експертів допустили на місце падіння ракети в Польщі

На місце падіння ракети в польському Пшеводуві допустили українських експертів.
Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох.
На місце події також прибув президент Польщі Анджей Дуда.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна одержала запрошення приєднатися до спеціальної міжнародної комісії з розслідування обставин ракетного удару по Польщі.
- 15 листопада стало відомо про падіння ракети у прикордонному місті Пшеводів. Це сталося під час масованого ракетного удару росіян по Україні. Унаслідок падіння ракети в польському місті загинули двоє людей.
- Імовірно, впала ракета С-300 російського виробництва з української ППО. Принаймні про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в розвідках. Польща офіційно поки не каже, хто саме випустив ракету. Розпочато розслідування. Окупанти традиційно звинувачують в ударі Україну.
- 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає жодних доказів того, що це була навмисна атака по Польщі. Reuters писало, що президент США Джо Байден казав союзникам по G7 та НАТО, що причиною вибуху в Польщі стала українська ракета із системи протиповітряної оборони. Водночас у Білому домі все одно покладають відповідальність за цей інцидент на росію.
- Україна вже запросила доступ до місця вибуху в Польщі. Як пише Reuters, польський президент Анджей Дуда заявив, що згоду на участь України в розслідуванні мають надати Польща та США. Президент Зеленський «не сумнівається» в тому, що в Польщі впала не українська ракета.