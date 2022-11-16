Зеленський про вибух у Польщі: Не сумніваюсь, що це була не наша ракета

Президент Володимир Зеленський «не сумнівається» в тому, що в Польщі впала не українська ракета.
Про це він заявив під час пресконференції.
«Я не сумніваюся у вечірній доповіді мені особисто — від командувача Повітряних сил до головнокомандувача [Валерія] Залужного — у тому, що це була не наша ракета та не наш ракетний удар», — сказав Зеленський, додавши, що «не може їм не довіряти».
Президент наголосив, що українських фахівців повинні допустити до місця трагедії для участі в розслідуванні. Він вважає, що Україна отримає таку можливість.
«Я хочу, щоб ми були справедливими, і якщо це було використання нашої ППО, то я хочу цих доказів. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є», — сказав Зеленський.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна вже запросила доступ до місця вибуху в Польщі.
Як пише Reuters, польський президент Анджей Дуда заявив, що згоду на участь України в розслідуванні мають надати Польща та США. «Слідство проводять польські та американські експерти, і якщо чиясь участь буде схвалена у розгляді справи, то буде потрібна щонайменше згода обох сторін», — заявив Дуда.
- 15 листопада стало відомо про падіння ракети у прикордонному місті Пшеводів. Це сталося під час масованого ракетного удару росіян по Україні. Унаслідок падіння ракети в польському місті загинули двоє людей.
- Імовірно, впала ракета С-300 російського виробництва з української ППО. Принаймні про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в розвідках. Польща офіційно поки не каже, хто саме випустив ракету. Розпочато розслідування. Окупанти традиційно звинувачують в ударі Україну.
- 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає жодних доказів того, що це була навмисна атака по Польщі. Reuters писало, що президент США Джо Байден казав союзникам по G7 та НАТО, що причиною вибуху в Польщі стала українська ракета із системи протиповітряної оборони.