Президент Польщі Дуда: На території країни впала ракета С-300, жодних доказів навмисної атаки та удару з боку росії немає

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що території його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300. Він наголосив, що наразі жодних доказів того, що була навмисна атака по Польщі, немає.
Про це він заявив на брифінгу 16 листопада.
Дуда заявив, що все вказує на те, що ця ракета була випущена із системи протиповітряної оборони. За його словами, ознак того, що ця ракета була випущена росією, немає.
Він також наголосив, що Польща лишається на прямому звʼязку із союзниками по НАТО. Дуда нагадав, що вчора росіяни масово били ракетами по території України, а українська ППО захищалася.
Дуда закликав жителів Польщі не хвилюватися через велику кількість військових на її східних кордонах.
- 15 листопада агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей.
- Пізніше стало відомо, що уряд Польщі підвищив боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною. Президент країни Анджей Дуда провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом і українським лідером Володимиром Зеленським. Також Дуда скликає на середу екстрене засідання Радбезу Польщі.
- У Польщі підтвердили, що на її території впала ракета російського виробництва, але поки що невідомо, хто її запустив. Там також викликали російського посла.