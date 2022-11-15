Премʼєр Польщі скликав термінове засідання силового блоку уряду. З яких причин — невідомо

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розпорядився негайно скликати на нараду міністрів, які входять до силового блоку уряду.

Про повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

«Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони», —написав Мюллер.

Наразі достеменно невідомо, що стало причиною екстреного засідання, але ймовірно цьому посприяла наймасовіша ракетна атака росіян по Україні.

Зокрема стало відомо, що у місті Пшеводово у Люблінському воєводстві з невідомих причин стався вибух, через що загинуло двоє людей. Імовірно, туди впали уламки російської ракети, але жодна із сторін поки не коментувала це.

Пьотр Мюллер закликав журналістів не публікувати непідтверджену інформацію.

«Ми коментуватимемо все після засідання, яке відбудеться зараз», — заявив прессекретар уряду Польщі.