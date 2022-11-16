У Польщі підтвердили, що на її території впала ракета російського виробництва. Але хто саме її випустив — невідомо

У Польщі підтвердили, що на її території впала ракета російського виробництва, але поки що невідомо, хто її запустив. Там також виклали російського посла.

Про це пише пресслужба МЗС Польщі.

«15 листопада 2022 року відбувся черговий багатогодинний масований обстріл збройними силами російської федерації всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 в районі села Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинуло двоє громадян Республіки Польща», — йдеться в повідомленні польського МЗС, опублікованому пізно ввечері у вівторок.

Там додали, що у звʼязку з інцидентом міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла росії до МЗС з вимогою негайно надати детальні пояснення.

Водночас поки що незрозуміло, що це була за ракета та хто саме її випустив. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що у Польщі поки немає достовірної інформації, хто запустив ракету.

«Розслідування буде союзницьким. На даний момент у нас немає доказів того, хто випустив ракету. Це була ракета російського виробництва, але розслідування триває», — поінформував Дуда.

Він наголосив, що провів розмову із президентом Володимиром Зеленським і той запевнив, що цю ракету випустили з території росії.

Тим часом президент США Джо Байден вважає «малоймовірним» запуск ракети із росії. На саміті G20 він скликав зустріч лідерів держав, щоб обговорити це питання.

«Є попередня інформація, яка заперечує це. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Але по лініях траєкторії малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але ми побачимо», — пояснив він.