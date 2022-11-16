Секретар РНБО: Україна просить надати доступ до місця вибуху в Польщі

Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху в Польщі представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО», — сказав він.