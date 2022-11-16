Секретар РНБО: Україна просить надати доступ до місця вибуху в Польщі

Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху в Польщі представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
«Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО», — сказав він.
- 15 листопада агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей.
- Пізніше стало відомо, що уряд Польщі підвищив боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною. Президент країни Анджей Дуда провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом і українським лідером Володимиром Зеленським. Також Дуда скликає на середу екстрене засідання Радбезу Польщі.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на території його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300. Він наголосив, що наразі жодних доказів того, що була навмисна атака по Польщі, немає.